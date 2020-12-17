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Рубан назвал основной источник заражения коронавирусом в Киеве

Киев, Четверг 17 декабря 2020 13:32
Рубан назвал основной источник заражения коронавирусом в Киеве
Фото: Олег Рубан (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

В Киеве действуют ограничительные меры в ресторанах, поэтому широкого распространения коронавируса там не будет. Основное внимание - это родственные заболевания.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"В ресторанах у нас внедрены все ограничительные меры, там не будет широкого распространения инфекции. Это будут не те масштабы (учитывая нарушения, - ред.), которые могут привести к всплеску заболеваемости. Основное внимание - это родственные заболевания. Это будет почти 100% в семьях", - отметил он.

Напомним, ранее Рубан заявлял, что не видит оснований для усиления карантина в Киеве сейчас. Во введении более жестких ограничений будет необходимость в феврале.

Кроме того, правительство ожидает, что в начале января число новых случаев заражения коронавирусом будет составлять 20-25 тысяч в сутки. Чтобы не допустить коллапса медицинской системы правительство планирует ужесточить карантин в начале января.

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