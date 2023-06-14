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Руанда може приєднатися до української формули миру, - посол

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Україна, Середа 14 червня 2023 10:13
Руанда може приєднатися до української формули миру, - посол Фото: Руанда може приєднатися до української формули миру (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Гурковська

Африканська Руанда послідовно голосує за резолюції ГА ООН, які стосуються підтримки України, зокрема щодо української формули миру. Країна розглядає можливість участі в реалізації одного з її пунктів - продовольчої безпеки.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Битва за Південь. Чому Африка підтримує Росію і як Україна планує це змінити".

"Президент Руанди під час зустрічі з міністром Кулебою заявляв, що для його країни питання справедливості та територіальної цілісності – це не пусті слова, а фактично питання екзистенційних цінностей", - розповів посол України в Руанді Андрій Праведник.

Тому, за його словами, для Руанди підтримка Україна є абсолютно природною поведінкою.

Українська формула миру

Президент Володимир Зеленський ініціював "формулу миру", щоби зупинити війну в Україні. Вона включає 10 пунктів: радіаційна і ядерна безпека (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз); продовольча безпека (розширення зернової ініціативи); енергетична безпека; звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх"); виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку; виведення російських військ та припинення бойових дій; справедливість; екоцид; потреба негайного захисту природи; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни.

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