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Руанда может присоединиться к украинской формуле мира, - посол

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Украина, Среда 14 июня 2023 10:13
Руанда может присоединиться к украинской формуле мира, - посол Фото: Руанда может присоединиться к украинской формуле мира (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталия Гурковская

Африканская Руанда последовательно голосует за резолюции ГА ООН, касающиеся поддержки Украины, в частности, относительно украинской формулы мира. Страна рассматривает возможность участия в реализации одного из ее пунктов – продовольственной безопасности.

Об этом говорится в материале "Битва за Юг. Почему Африка поддерживает Россию и как Украина планирует это изменить".

"Президент Руанды во время встречи с министром Кулебой заявлял, что для его страны вопросы справедливости и территориальной целостности – это не пустые слова, а фактически вопросы экзистенциальных ценностей", - рассказал посол Украины в Руанде Андрей Праведник.

Поэтому, по его словам, для Руанды поддержка Украины является абсолютно естественным поведением.

Украинская формула мира

Президент Владимир Зеленский инициировал "формулу мира", чтобы остановить войну в Украине. Она включает в себя 10 пунктов: радиационная и ядерная безопасность (выход РФ с территории ЗАЭС, отказ от ядерных угроз); продовольственная безопасность (расширение зерновой инициативы); энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех"); выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка; выведение российских войск и прекращение боевых действий; справедливость; экоцид, потребность немедленной защиты природы; недопущение эскалации; фиксация окончания войны.

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