РСЗВ США дозволяють ЗСУ атакувати більшість цілей, у тому числі в Криму, - Пентагон

Вона нагадала, що Крим є українською територією.

"Згідно з нашими оцінками, за допомогою наявних у них систем GMLRS на HIMARS, додаткову кількість яких ми надамо в новому пакеті військової допомоги, вони можуть досягти більшості цілей на полі бою. Вони можуть досягти більшості цілей, у тому числі в Криму", - заявила вона.

У Пентагоні також заявили, що Сполучені Штати вважають за доцільніше передачу Україні радянських, а не західних танків.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у вівторок провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, у якій оголосив про надання військової допомоги у розмірі 625 мільйонів доларів.

28 вересня Білий дім анонсував ще один пакет військової допомоги на 1,1 млрд доларів, за яким Україна отримає від США 18 HIMARS.

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