РСЗВ, артилерія і не лише. Зеленському показали техніку прикордонників (відео)

Президент України Володимир Зеленський оглянув військову техніку, яку використовують українські прикордонники для захисту держави від окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

Глава держави наголосив, що Україна пишається кожним воїном, а також подякував усім тим, хто посилює країну.

За його словами, він оглянув бронетехніку, реактивні системи залпового вогню, артилерію, дрони, засоби радіоелектронної боротьби українських прикордонників.

Візит Зеленського до Хмельницького.

Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 травня, перебуває з візитом у Хмельницькому.

Там він зокрема обговорює захист регіону від російських атак. Президенту детально доповіли щодо протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби в області.

При цьому під час візиту глава держави призначив нового голову Хмельницької обласної військової адміністрації. Ним став Сергій Тюрін.

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