РПР призывает принять проект об адвокатуре в первом чтении

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Эксперты призывают принять законопроект №9055 в первом чтении

Реанимационный пакет реформ (РПР) призывает принять законопроект "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" №9055 в первом чтении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу РПР.

"Реанимационный пакет реформ призывает членов комитета по вопросам правовой политики и правосудия Верховной рады Украины рекомендовать законопроект "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" №9055 к принятию в первом чтении; народных депутатов Украины поддержать законопроект №9055 в первом чтении и доработать его ко второму чтению с учетом замечаний и предложений экспертной среды", - говорится в сообщении

Как отметили в РПР, законопроект призван преодолеть недемократичность в формировании и организации деятельности органов адвокатского самоуправления как на национальном, так и на региональном уровнях; устранить искусственные и незаконные барьеры и ограничения, которые затрудняют доступ к профессии адвоката и создают коррупционные риски, в частности, путем введения письменного анонимного тестирования, фиксации его хода техническими средствами и ведение протокола; усилить гарантии адвокатской деятельности и привести этические нормы деятельности адвоката в соответствие с международными стандартами; обеспечить независимое администрирование Единого реестра адвокатов Украины, который за 2012-2018 гг превратился в мощный инструмент давления на адвокатов, в частности, путем незаконного лишения права на занятие адвокатской деятельностью вне дисциплинарной процедурой, манипуляций с целью влияния на выборы в органы адвокатского самоуправления; внедрить прозрачный бюджетный процесс национальных и региональных органов адвокатского самоуправления.

При этом, отмечают в РПР, законопроект также содержит определенные недостатки, в частности: прекращения права на занятие адвокатской деятельностью на основании систематического нарушения правил адвокатской этики и/или норм этого закона, что подрывает авторитет адвокатуры и адвокатской профессии (п. 3 ч. 2 ст. 37) без определения соответствующих понятий в законе; совмещения статуса адвоката со статусом государственного служащего, в частности, относительно предоставления адвокатом, который работает в органе государственной власти, другом государственном органе или органе местного самоуправления юридической помощи этому органу вне рамок адвокатской деятельности (ст. 30); одновременное распространение на адвоката правила адвокатской этики и правила этического поведения государственных служащих (ч. 7 ст. 30) в случае работы адвоката в органе власти (ст. 30); сочетание присяги адвоката (ч. 1 ст. 10) с присягой государственного служащего (ч. 1 ст. 36 закона “О государственной службе”) в случае работы адвоката в органе власти (ст. 30); возможности привлечения государственного служащего к дисциплинарной ответственности адвоката (ч. 8 ст. 30); изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые с одной стороны, дадут стороне защиты затягивать расследование и рассмотрение дел, а с другой – создают угрозу безосновательного наказания адвокатов вследствие неисчерпаемости перечня действий, которые могут считаться злоупотреблением правами.

"Эти недостатки могут и должны быть исправлены при доработке законопроекта “Об адвокатуре и адвокатской деятельности” №9055 ко второму чтению", - отметили в РПР.