РПР закликає ухвалити проект про адвокатуру у першому читанні

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Експерти закликають ухвалити законопроект №9055 у першому читанні

Реанімаційний пакет реформ (РПР) закликає ухвалити законопроект "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" №9055 у першому читанні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РПР.

"Реанімаційний пакет реформ закликає членів комітету з питань правової політики та правосуддя Верховної ради України рекомендувати законопроект "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" №9055 до ухвалення в першому читанні; народних депутатів України підтримати законопроект №9055 у першому читанні і доопрацювати його до другого читання з урахуванням зауважень і пропозицій експертного середовища", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у РПР, законопроект покликаний подолати недемократичність у формуванні та організації діяльності органів адвокатського самоврядування як на національному, так і на регіональному рівнях; усунути штучні і незаконні бар’єри та обмеження, які ускладнюють доступ до професії адвоката і створюють корупційні ризики, зокрема, шляхом запровадження письмового анонімного тестування, фіксації його перебігу технічними засобами та ведення протоколу; посилити гарантії адвокатської діяльності та привести етичні норми діяльності адвоката у відповідність до міжнародних стандартів; забезпечити незалежне адміністрування Єдиного реєстру адвокатів України, який за 2012-2018 рр. перетворився на потужний інструмент тиску на адвокатів, зокрема, шляхом незаконного позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю поза дисциплінарною процедурою, маніпуляцій з метою впливу на вибори до органів адвокатського самоврядування; запровадити прозорий бюджетний процес національних та регіональних органів адвокатського самоврядування.

При цьому, наголошують у РПР, законопроект також містить певні недоліки, зокрема: припинення права на заняття адвокатською діяльністю на підставі систематичного порушення правил адвокатської етики та/або норм цього Закону, що підриває авторитет адвокатури та адвокатської професії (п. 3 ч. 2 ст. 37) без визначення відповідних понять у законі; поєднання статусу адвоката із статусом державного службовця, зокрема, щодо: надання адвокатом, який працює в органі державної влади, іншому державному органі або органі місцевого самоврядування правничої допомоги цьому органу поза межами адвокатської діяльності (ст. 30); одночасне поширення на адвоката правил адвокатської етики та правил етичної поведінки державних службовців (ч. 7 ст. 30) у разі роботи адвоката в органі влади (ст. 30); поєднання присяги адвоката (ч. 1 ст. 10) з присягою державного службовця (ч. 1 ст. 36 Закону “Про державну службу”) у разі роботи адвоката в органі влади (ст. 30); можливості притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності як адвоката (ч. 8 ст. 30); зміни до Кримінального процесуального кодексу, які з одного боку, дадуть стороні захисту затягувати розслідування та розгляд справ, а з іншого боку – створюють загрозу безпідставного покарання адвокатів внаслідок невичерпності переліку дій, які можуть вважатися зловживанням правами.

"Ці недоліки можуть та повинні бути виправлені під час доопрацювання законопроекту “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” №9055 до другого читання", - зазначили у РПР.