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Розвиток систем накопичення енергії в Україні блокують борги в енергетиці, - експерт

Вівторок 27 лютого 2024 12:51
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Розвиток систем накопичення енергії в Україні блокують борги в енергетиці, - експерт Фото: розвиток систем накопичення енергії в Україні блокують борги в енергетиці (
Автор: Юлія Бойко

Інвестори не готові вкладати кошти в розвиток систем зберігання електроенергії в Україні та маневрову генерацію через значне відставання в оплаті заборгованостей на балансуючому ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови правління "Укренерго" Максима Зоріна.

"Затримка з оплати складає наразі понад 10 місяців і це є безумовно суттєвим ризиком щодо розвитку установок зберігання електроенергії. … Це відставання яке наразі існує певним чином стримує інвесторів від того, щоб такий крок зробити", - сказав Зорін.

Він зазначив, що це стосується й розвитку маневрової генерації в Україні, яка могла б оперативно перекривати дефіцит потужності в енергосистемі.

За його словами, всіх інвесторів цікавлять фінансові ризики, в т.ч. які є насамперед на балансуючому ринку.

Водночас Зорін розповів, що найближчим часом очікується прийняття регуляторних та нормативно-правових актів від держави, які дозволять вирішити більшість основних проблем, які заважають розвитку систем накопичення енергії.

Нагадаємо, раніше в Українській вітроенергетичній асоціації заявляли, що розвиток напрямку вітроенергетики в Україні залежить від вирішення державними органами влади існуючих проблем та недосконалостей, з якими доводиться мати справу інвесторам у відновлювану енергетику.

На думку Ігоря Тинного, співзасновника Української асоціації відновлюваної енергетики, галузь відновлюваної енергетики в Україні потребує повного погашення старих боргів за 2022-2023 роки та заходів від держави, щоб вони не накопичувалися надалі.

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