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Развитие систем накопления энергии в Украине блокируют долги в энергетике, - эксперт

Вторник 27 февраля 2024 12:51
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Развитие систем накопления энергии в Украине блокируют долги в энергетике, - эксперт Фото: развитие систем накопления энергии в Украине блокируют долги в энергетике (
Автор: Юлия Бойко

Инвесторы не готовы вкладывать средства в развитие систем хранения электроэнергии в Украине и маневровую генерацию из-за значительного отставания в оплате задолженностей на балансирующем рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы правления "Укрэнерго" Максима Зорина.

"Задержка по оплате составляет более 10 месяцев и это является безусловно существенным риском по развитию установок хранения электроэнергии… Это отставание, которое сейчас существует, определенным образом сдерживает инвесторов от того, чтобы такой шаг сделать", - сказал Зорин.

Он отметил, что это касается и развития маневровой генерации в Украине, которая могла бы оперативно перекрывать дефицит мощности в энергосистеме.

По его словам, всех инвесторов интересуют финансовые риски, в т.ч. которые, прежде всего, на балансирующем рынке.

В то же время Зорин рассказал, что в ближайшее время ожидается принятие регуляторных и нормативно-правовых актов от государства, которые позволят решить большинство основных проблем, мешающих развитию систем накопления энергии.

Напомним, ранее в Украинской ветроэнергетической ассоциации заявляли, что развитие направления ветроэнергетики в Украине зависит от решения государственными органами власти существующих проблем и несовершенств, с которыми приходится сталкиваться с инвесторами в возобновляемую энергетику.

По мнению Игоря Тынного, соучредителя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, отрасль возобновляемой энергетики в Украине нуждается в полном погашении старых долгов за 2022-2023 годы и мер от государства, чтобы они не накапливались в дальнейшем.

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Электроэнергия
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