Розвиток розподіленої генерації залежить від рішень НКРЕКП та Міненерго, - експерт

Він пояснив, що для того щоб залучати інвесторів, а в першу чергу приватних у розвиток розподіленої генерації треба створити такі умови, щоб це було легко. Зокрема, необхідно забезпечити ліквідність ринку, спростити роботу на ньому та гарантувати захист інвестицій.

За його словами, це три основні речі, які дозволять залучати кошти, а також внутрішній ресурс в розвиток розподіленої генерації.

"Звичайно, хотів би сказати, що дуже багато буде залежати від наших органів влади, від Міністерства, від НКРЕКП, від Комісії по цінних паперах, а ми маємо запропонувати їм ті чи інші кроки", - сказав Немчинов.

Він також додав, що державним органам потрібно цьому питанню приділяти більше уваги. Водночас без реалізації технічної політики буде важко досягти якогось прогресу у розвитку розподіленої генерації.

Раніше в "Укренерго" заявляли, що Україна має максимально сприяти залученню інвестицій в будівництво розподіленої "зеленої" енергетики, щоб підвищити свою енергетичну безпеку.

Водночас заборгованість перед інвесторами у "зелену" енергетику на початок 2024 року зросла до 31,5 млрд грн, що в 2,5 рази більше, ніж було на початок 2023 року.