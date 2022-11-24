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Розвиток промисловості має стати державним пріоритетом, - нардеп

Фото: розвиток промисловості має стати державним пріоритетом (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Держава має встановити розвиток промисловості як пріоритет. І, відповідно, сформувати набір інструментів, які сприятимуть розвитку високотехнологічних виробництв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Дмитра Кисилевського.

"Унаслідок бойових дій у багатьох регіонах України пошкоджено або знищено значну кількість промислових підприємств. Підприємства, що працюють, мають значні проблеми з попитом та логістикою, доступом до кредитних ресурсів та ін. Це загрожує деіндустріалізацією України, хоча й до війни промисловість нечасто відчувала підтримку з боку держави", - зауважив нардеп.

За його словами, усі розвинуті країни застосовували широкий набір державних стимулів, щоб стимулювати розвиток промисловості.

"Серед цих інструментів - страхування військових ризиків, а також доступ до довгих і дешевих грошей. Третє - компенсація витрат на капітальні інвестиції в переробну промисловість через податки", - перерахував Кисилевський.

Також серед інструментів державного стимулювання - розширення локалізації в державних закупівлях, та розвиток індустріальних парків, зауважив нардеп.

"Окремої уваги потребує сектор військово-промислового комплексу. Тут держава має перетворитися з пасивного спостерігача на вимогливого й спроможного замовника. Є доведене практикою правило: якщо держава не купує військову продукцію власних виробників, то й інші держави ніколи цього не робитимуть", - резюмував Кисилевський.

Як відомо, наразі металургійний сектор України переживає найважчу кризу з часів незалежності: частина підприємств закрилися, інші працюють на 10-15% від потужності.

Раніше залізорудні комбінати України закликали президента Володимира Зеленського посприяти в розблокуванні морських портів для експорту металопродукції.

Як сказано у зверненні, відновлення експорту даватиме Україні мінімум 600 мільйонів доларів щомісяця, та принесе у бюджет мінімум 5 млрд грн щомісяця у вигляді податків і зборів.

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Економіка України