На розвиток локальногіо бізнесу за програмою Ukraine Facility виділили 8 млрд євро: хто зможе їх отримати

Українські громади зможуть розраховувати на інвестиційний фонд у розмірі 8 млрд євро в межах Ukraine Facility. Але використання цих коштів буде залежати від того, наскільки сприятливі для розвитку бізнесу умов створять на місцях.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

За її словами, в кожному компоненті програми Ukraine Facility, за якою Україна до 2027 року отримає від ЄС 50 млрд євро на потреби відновлення, кожна громада знайде для себе плюси, хоча безпосередньо фінансування стосуються тільки перші два компоненти.

Зокрема, в рамках першого компоненту українські територіальні громади отримують 1 млрд євро на безпосередньо своє відновлення. Ці гроші - цільові, тому перенаправити їх на інші потреби, наприклад, на соціальні виплати, неможливо. А у межах другого компоненту громади отримують 8 млрд євро.

"Саме на таку суму буде сформовано інвестиційний фонд, з якого фінансуватимуться проєкти для розвитку малого і середнього бізнесу в тій чи іншій українській територіальній громаді. Фонд буде створений і наповнений здебільшого з коштів міжнародних - переважно європейських, фінансових інституцій, з залученням європейських банків", - пояснила Шуляк.

Для того, щоб бізнес тої чи іншої громади отримав можливість долучитися до цього інвестиційного фонду, кожна громада повинна передусім створити умови для підприємців і для розвитку бізнесу на свої території. Це свого роду домашнє завдання, яке має виконати громада. Бізнес, що працює на її території, це податки і, відповідно, її розвиток, пояснила Голова комітету регіонального розвитку.

Вона підкреслила, що заможність громади залежатиме не тільки від якості планування відновлення, а від інвестицій і розвитку локального бізнесу, який буде працювати на її території. Тому громадам потрібно прискіпливіше дивитися на ті можливості, які вона може запропонувати. Зокрема, це можна зробити під час створення Програми комплексного відновлення (ПКВ) - до цього процесу вже долучилися близько 200 територіальних громад, при чому впродовж весни поточного року кількість громад, які почали розробляти ПКВ зросла більш ніж на третину.

"Якісну ПКВ, яка у перспективі може стати основою для містобудівної документації, неможливо створити без ретельного, детального аналізу того, що є у громади і що вона може запропонувати бізнесу, тобто провести, по суті, просканувати свій економічний потенціал. Наприклад, наразі у активній стадії розвитку є індустріальні парки, але не варто обмежуватися тільки ними. Громада повинна чітко усвідомлювати, де вона може підставити плече бізнесу", - підкреслила Олена Шуляк.

Вона додала, що станом на сьогодні залученість громад у співпраці з міжнародними партнерами щодо фінансування проєктів з відновлення досить висока. Зокрема, близько 550 громад вже мають досвід роботи з проєктами міжнародної технічної допомоги. При чому партнери не лише надають фінансування, а допомагають розвивати навички і компетенції.

"Ще близько 200 громад вже працюють над своїми ПКВ, фінансування яких яких відбуватиметься зокрема за кошти міжнародних партнерів України, щонайменше 45 громад мають офіси реформ, які допомагають знаходити інвестиції, і більше ніж 600 громад працюють у цифровій екосистемі відбудови DREAM, де можна не лише залучати донорів на фінансування процесів відновлення, а і отримувати необхідні навички для їх ефективної реалізації", - зазначила нардепка.

При цьому вона зауважила, що своєрідну "домашню роботу" потрібно буде виконати не лише безпосередньо громадам, а і парламенту. Так, для отримання коштів за програмою Ukraine Facility потрібно на законодавчому рівні провести ряд структурних змін по 150 індикаторам. Деякі законопроєкти, які підпадають під категорію того чи іншого індикатору, проходять через сесійну залу відносно легко. Але, на жаль, такі не всі.

"Десятки індикаторів, які стосуються всіх сфер життя держави. Ми повинні через них пройти, оскільки від цього залежить, чи отримає Україна кошти, які допоможуть її відновленню. Це означає, що ми будемо ухвалювати непопулярні законопроєкти, які подобаються далеко не всім. Але у нас немає шляху назад - ми мусимо реалізувати ті зміни, які назріли давно, але роками відкладалися", - підсумувала Олена Шуляк.