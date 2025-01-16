Розвиток атомної енергетики забезпечить конкурентоспроможність промисловості та доступність тарифів, - експерт

Нині атомна енергетика забезпечує 60% електроенергії в Україні, і ця частка зростатиме у післявоєнний період, коли відновлюватиметься робота промислових підприємств.

"Вже неодноразово казав, що балансуючі потужності газотурбінних та сонячних електростанцій не зможуть покрити цю потребу в електроенергії. Тому розбудовувати енергосистему на базі саме АЕС – це безальтернативний варіант, якщо хочемо забезпечити конкурентність української промисловості і доступність тарифів на електроенергію для населення", - наголосив Кушнірук.

Економіст зазначив, що добудова енергоблоків Хмельницької АЕС дозволить отримати додаткові 2,2 ГВт потужності, що не лише підтримає внутрішній енергобаланс, а й стане джерелом експортних надходжень завдяки інтеграції до європейської енергосистеми.

Нагадаємо, в квітні 2024 року уряд України ухвалив рішення про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС, готовність яких складає 80% та 25% відповідно.

Влітку 2024 року цей проєкт схвалив комітет Верховної Ради з питань енергетики. Цей проєкт дозволить збільшити потужності атомної енергетики, що належить державі, на 2,2 ГВт.