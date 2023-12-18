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У розвідці відреагували на прослушку в кабінеті Залужного

Понеділок 18 грудня 2023 18:33
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У розвідці відреагували на прослушку в кабінеті Залужного Фото: Андрій Юсов, представник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Прослушка в кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного є спробою ворога отримати інформацію про плани Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Це, звичайно, резонансна подія. Контррозвідувальні органи, СБУ, зокрема, мають розібратися в цій ситуації. Продовжується війна і ворог намагається різними способами отримати інформацію та вивчити наші плани", - наголосив Юсов.

За його словами, такі інструменти є дешевшими для ворога та економлять значні ресурси на полі бою.

Представник розвідки зазначив, що в ГУР очікують на результати розслідування.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 17 грудня, джерела РБК-Україна повідомили про те, що в кабінеті Валерія Залужного виявили прослушку.

Встановлювача ідентифікувати поки що не вдалося, оскільки виявлені пристрої були виготовлені з елементів невстановленого зразка.

Служба безпеки України порушила кримінальну справу у зв'язку з інцидентом.

За інформацією Генштабу, пристрої були встановлені в кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача та працівників Апарату забезпечення його діяльності.

Сам Валерій Залужний, реагуючи на виявлення прослушки, зазначив, що її знайшли там, "де він давно не був". Він розцінив інцидент "як війну".

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