UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У розвідці розповіли, що Іран хоче отримати від Росії в обмін на зброю

Фото: у розвідці розповіли, що Іран хоче отримати від Росії в обмін на зброю (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

В ГУР розповіли, що хоче отримати Іран в обмін на постачання зброї в Росію.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Іран розвиває військо-технічне співробітництво з Росією, тому що Тегеран зацікавлений в російському озброєнні", - зазначив він.

Зокрема, за словами Скібіцького, Іран має надію отримати від Російської Федерації сучасну авіацію, наприклад Су-34, тренувальні літаки, радіолокаційні станції.

"Між ними тривають переговори", - констатував представник розвідки.

Постачання зброї Ірану до РФ

Раніше видання Sky News повідомило, що Іран розробив для РФ новий "вибуховий" дрон Shahed-107, який Москва може використовувати проти України.

Новий тип дронів оснащений технологією для пошуку бойових цілей, таких як британські та американські реактивні системи залпового вогню, які використовуються українськими силами.

Видання також зазначає, що Іран близький до того, щоб надати країні-агресору ракети класу "земля-земля". Зокрема, як писало The Wall Street Journal, Росія планує купити балістичні ракети малої дальності в Ірану, а постачання можуть відбутися вже цієї весни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяІранВійна в Україні