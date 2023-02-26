У розвідці назвали одну зі стратегічних цілей контрнаступу ЗСУ

Однією зі стратегічних цілей українського контрнаступу буде спроба "вбити клин у російський фронт на півдні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

"Думаю, навесні ми будемо готові до контрнаступу", - сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що конкретний час контрнаступу залежить від низки факторів, включаючи постачання західної зброї.

За його словами, однією зі стратегічних цілей буде спроба "вбити клин у російський фронт на півдні - між Кримом та материковою частиною Росії".

Скібіцький також не виключив, що Україна завдаватиме ударів по складах зброї на території РФ, зокрема, в Білгородській області.

"Звідти стартують атаки по Україні. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова", - сказав він.

Представник розвідки наголосив, що мета контрнаступу - "звільнити всі окуповані території України, включаючи Крим".

"Ми зупинимося лише тоді, коли відновимо країну у межах 1991 року", - додав він.

Як повідомлялося раніше, голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що цей рік для України буде переможним і анонсував великий контрнаступ ЗСУ навесні.

Крім того, міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Україна вступає у новий період війни. Наразі триває робота над контрнаступом.

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