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Окупанти могли збити власний літак під Токмаком, - Федоров

Запоріжжя, П'ятниця 29 вересня 2023 14:53
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Окупанти могли збити власний літак під Токмаком, - Федоров Фото: власний літак Су-35 могла збити РФ під Токмак Запорізької області (wikipedia org)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська могли збити власний літак у районі тимчасово захопленого Токмака Запорізької області.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: місцеві Telegram-канали, коментар мера Мелітополя Івана Федорова для телеканалу "Ми - Україна".

За словами Івана Федорова, ворог не хоче продовжувати війну, тому займається самоліквідацією. Він додав, що відомо про п'ять випадків, коли загарбники знищував своїх військових.

"Сьогодні опів на другу ночі щось там відбулося з якимось літаком, який постійно тероризує наших українських військових на Запорізькій лінії фронту", - заявив мер Мелітополя.

При цьому в місцевих Telegram-каналах зазначають, що окупанти і самі визнали знищення літака, яким виявився винищувач Су-35.

"Літак СУ-35 та його пілот завдяки якісній роботі рашистської ППО більше не будуть воювати проти України", - пишуть в Telegram-каналі "Бердянськ Сьогодні".

Літаки РФ в Україні

З лютого 2022 року Повітряно-космічні сили Росії (ВКС РФ) втратили в боях близько 90 літаків. Термін служби тих, хто залишився, спливає набагато швидше, ніж планувалося.

Але Росія втрачає літаки і на власній території. Наприклад, у середині серпня російський навчальний літак Л-39 розбився біля аеродрому у Краснодарському краї. Один із членів екіпажу загинув.

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