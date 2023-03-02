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Розвідслужби США схиляються, що коронавірус з'явився через витік у Китаї, - Блінкен

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Нью-Делі, Четвер 02 березня 2023 20:05
Розвідслужби США схиляються, що коронавірус з'явився через витік у Китаї, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Частина американських розвідувальних служб схиляється до того, що причиною пандемії коронавірусу став витік в одній з китайських лабораторій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена в інтерв'ю India Today.

За його словами, президент США Джо Байден завжди був сповнений рішучості дізнатися причину появи коронавірусу. Для цього він попросив усі розвідувальні служби розібратися у цьому.

Блінкен додав, що після вивчення питання частина американських розвідслужб та департаментів допустила появу COVID-19 внаслідок витоку з лабораторії. При цьому інша частина схиляється до того, що коронавірус з'явився на тваринному ринку в Ухані.

"Жодна зі служб не може однозначно сказати, що це було одне чи інше. У результаті ми не знаємо остаточно, але, звичайно, можливість того, що він з'явився в лабораторії, дуже зрозуміла і реальна, і деякі служби вважають це вірогіднішим сценарієм", - зазначив чиновник.

При цьому він наголосив, що жодна з розвідслужб не виявила доказів створення коронавірусу у якості біологічної зброї.

Нагадаємо, раніше Міністерство енергетики США припустило, що причиною початку пандемії COVID-19 став випадковий витік в одній із китайських лабораторій.

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Сполучені Штати Америки Китай Ентоні Блінкен COVID Коронавірус
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