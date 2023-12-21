Розвідники отримали новітній український безпілотний комплекс PD-2: що про нього відомо

Підрозділ аеророзвідки ГУР одержав від Фонду "Повернись живим" БпАК PD-2. Комплекс складається з двох літаків та оснащений власним живленням і зв’язком наземної станції управління, яка інтегрована у мікроавтобус високої прохідності.

Як зазначають розвідники, це дозволяє значно швидше розгортати та згортати розвідувальний комплекс і змінювати місце розташування. Це рятує життя операторів.

Що ще відомо про PD-2

Це високотехнологічна система українського виробництва. Комплекс може працювати на глибині оборони ворога, забезпечувати артилеристів координатами цілей та коригувати їхній вогонь.

Командир розвідувального підрозділу ГУР з позивним "Рубен" зазначив, що найголовніше в цьому комплексі - його здатність працювати в умовах активного подавлення засобами РЕБ. Він здатен проводити розвідку на відстані понад 100 кілометрів.

"Під час оборони Києва ми літали на аналогічному комплексі на 95 км від точки старту. І в повітрі він може перебувати понад 5 годин: це означає, що PD-2 за один політ може закрити потреби не одного артилерійського розрахунку", - сказав розвідник.

Волонтери придбали комплекс 25 709 801,13 гривень. Кошти зібрані за рахунок донатів українців. Громадяни можуть приєднатися до допомоги армії за посиланням.

Фото: розвідники отримали безпілотний комплекс PD-2 (t.me/DIUkraine)

Дрони українського виробництва

Нагадаємо, що на озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дронах.

Раніше голова СБУ повідомив, що в Україні виготовили унікальний морський надводний дрон "Морський малюк". Виробництво цих безпілотників розташоване в Україні, але заводи знаходяться під землею.

Президент Володимир Зеленський під час великої прес-конференції заявив, що Україна наступного року виготовить мільйон дронів для фронту.

У Мінстратегпромі заявили, що всі виробничі спроможності готові, контрактація на 2024 рік розпочинається.