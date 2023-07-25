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Розвідка США вважає, що завод "Шахедів" у Росії може значно вплинути на війну, - CNN

Фото: розвідка США вважає, що завод "Шахедів" у Росії може значно вплинути на війну (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Будівництво заводу з виробництва дронів-камікадзе "Шахед" в Росії може значно вплинути на хід війни проти України.

Про це заявили неназвані аналітики з Розвідувального управління Міністерства оборони США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За їхніми словами, такий завод забезпечить Росію новим запасом безпілотників. Він дозволить країні-агресору отримувати в рази більше дронів-камікадзе, ніж зараз постачає Іран. Аналітики уточнили, що завершення будівництва заводу очікується на початку 2024 року.

У Розвідувальному управлінні США підкреслили, що всього Іран поки що передав Росії понад 400 безпілотників Shahed 131, 136 і Mohajer, цей запас вже майже повністю вичерпався.

При цьому, як зазначили аналітики, США мають "безперечні докази" того, що Росія використовує саме іранські дрони-камікадзе. Зокрема, деталі БПЛА відповідають тим, які знайшли в іранського безпілотника в Іраку.

У розвідці США уточнили, що Росія може отримати від Ірану і нові дрони - Shahed 101 - така версія менша і легша, ніж ті БПЛА, які вже отримала країна-агресор.

"Існує ймовірність того, що Іран може почати постачати Shahed-101 до Росії, особливо тому, що вони компактніші і їх легше транспортувати", - наводить CNN слова аналітиків.

Один зі співробітників Розвідувального управління розповів, що Ірану вигідно постачати Росії військову допомогу, оскільки він може продемонструвати свою зброю міжнародним покупцям, а натомість отримати від Росії гроші та підтримку для своїх космічних та ракетних програм.

Завод з виробництва "Шахедів" у Росії

Нагадаємо, Росія почала отримувати іранські дрони-камікадзе ще торік. Вона активно використовує їх для атак з цивільної інфраструктури України та мирних жителів.

Наприклад, вчора, 24 липня, вночі російські окупанти вдарили "Шахедами" по порту "Рені". Від атаки постраждали сховища із зерном та інфраструктура порту.

Ще в червні координатор Ради з національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі зазначав, що Іран активно допомагає Росії побудувати завод з виробництва "Шахедів". Його мають збудувати до кінця наступного року, зазначав чиновник.

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