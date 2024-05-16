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Розвідка США вважає РФ "найбільшою іноземною загрозою" для виборів в Америці, - The Hill

Ілюстративне фото: розвідка США вважає РФ "найбільшою іноземною загрозою" для виборів в Америці (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Зарубіжні противники Америки можуть намагатись вплинути на майбутні вибори в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Як вважають американські спецслужби, для поширення дезінформації може бути використано інновації в галузі штучного інтелекту в Інтернеті. Це своєю чергою може ввести в оману виборців і підірвати довіру до демократії.

При цьому спецслужби США вважають Росію "найактивнішою іноземною загрозою" для виборів, також у цьому списку вказані Китай та Іран.

"Росія залишається найактивнішою іноземною загрозою нашим виборам. Найбільш значущими серед тих, хто залучений в іноземне втручання в контексті виборів США, є Росія, Китай та Іран", - заявила директор національної розвідки Евріл Гейнс.

Нагадаємо, раніше американська розвідка виявила, що росіяни посилили кампанію з дезінформації проти президента України Володимира Зеленського.

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