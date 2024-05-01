Розвідка США буде попереджати бізнес про загрози з боку РФ та Китаю
Американські спецслужби будуть передавати приватним компаніям інформацію про можливі загрози з боку Росії та Китаю. Йдеться про компанії, які обслуговують критично важливу інфраструктуру США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Президент США Джо Байден видав директиву, якою зобов'язав розвідку ділитися з приватним сектором даними, що стосуються загроз з РФ чи Китаю. Директива є частиною нового Меморандуму нацбезпеки щодо стійкості та убезпечення критичної інфраструктури. Білий дім оприлюднив його у вівторок, 30 квітня.
У документі йдеться про активізацію обміну розвідданими на "найнижчому можливому рівні класифікації" між приватними та міжнародними партнерами.
Заступниця радника президента США з внутрішньої безпеки Кейтлін Дюркович пояснила, що це рішення є особливо актуальним, оскільки хакери атакують системи водопостачання США. Також за її словами, ФБР та інші спецслужби б'ють на сполох, бо інша інфраструктура США є мішенню.
Як пише The Hill, при розробці меморандуму враховували досвід попередження від розвідки США про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Співпраця Китаю та Росії
Варто зазначити, що ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Москва та Пекін домовилися про "дружба без обмежень" та посилення співпраці.
Китай дотримуються так званого нейтралітету у війні РФ проти України, але фактично Пекін прямо не засудив Москву. Китайські компанії продовжують постачати Росії товари подвійного призначення, які можуть використовуватися для виробництва зброї.
США закликають Китай не надавати Росії військової допомоги. Крім того, Вашингтон пообіцяв посилити санкції проти Пекіна у разі надання РФ зброї.
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