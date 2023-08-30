Розвідка РФ шукає людей для роботи проти Польщі, - спецслужби

Заступник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин зазначив, що останні розслідування польської контррозвідки показали, що люди, які співпрацюють з Росією або Білоруссю, зосереджуються на розпізнаванні важливих об'єктів, включаючи військові частини, залізничні лінії та аеропорти.

"Ми бачимо подальші спроби знайти людей, готових працювати на російську розвідку проти Польщі. Ми усвідомлюємо, що це постійний елемент загроз, з якими наша держава зіткнеться в найближчі місяці і навіть роки", - заявив Жарин.

Закриття кордонів Польщі з Білоруссю через "вагнерівців"

Після невдалого бунту лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. Зараз там перебуває близько 6,4 тисячі "вагнерівців".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

Польща, Литва, Латвія та Естонія домовилися повністю закрити кордони з Білоруссю якщо станеться "критичний інцидент" за участю найманців ПВК "Вагнера".