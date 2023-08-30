UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Розвідка РФ шукає людей для роботи проти Польщі, - спецслужби

Фото: у Варшаві заявили, що РФ шукає людей для роботи проти Польщі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

За даними польських спецслужб, російська розвідка шукає охочих для роботи проти Варшави. Зокрема, йдеться про розпізнавання важливих об'єктів, включаючи військові частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польске радіо.

Заступник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин зазначив, що останні розслідування польської контррозвідки показали, що люди, які співпрацюють з Росією або Білоруссю, зосереджуються на розпізнаванні важливих об'єктів, включаючи військові частини, залізничні лінії та аеропорти.

"Ми бачимо подальші спроби знайти людей, готових працювати на російську розвідку проти Польщі. Ми усвідомлюємо, що це постійний елемент загроз, з якими наша держава зіткнеться в найближчі місяці і навіть роки", - заявив Жарин.

Закриття кордонів Польщі з Білоруссю через "вагнерівців"

Після невдалого бунту лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. Зараз там перебуває близько 6,4 тисячі "вагнерівців".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

Польща, Литва, Латвія та Естонія домовилися повністю закрити кордони з Білоруссю якщо станеться "критичний інцидент" за участю найманців ПВК "Вагнера".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПольща