Розвідка назвала головну військову загрозу для США, і це не Росія

Китай залишається головною військовою і кіберзагрозою для США. У доповіді американських розвідувальних служб йдеться про те, що при цьому Китай стикається з "страхітливими" внутрішніми проблемами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У щорічній оцінці загроз, яку проводить розвідувальне співтовариство, йдеться про те, що Китай здатний завдати удару по США за допомогою звичайної зброї, поставити під загрозу інфраструктуру США за допомогою кібератак і атакувати її активи в космосі.
Крім того, Пекін прагне до 2030 року потіснити США з позиції провідної держави в галузі штучного інтелекту.
Росія, поряд з Іраном, Північною Кореєю і Китаєм, прагне кинути виклик США за допомогою навмисних кампаній, щоб отримати перевагу, а війна Москви проти України дає "багатий досвід боротьби із західною зброєю і розвідкою у великомасштабній війні", йдеться в доповіді.
У доповіді, опублікованій перед свідченнями керівників розвідки адміністрації Дональда Трампа в сенатському комітеті з розвідки, йдеться про те, що армія Китаю, імовірно, планувала використовувати великі мовні моделі для створення фейкових новин, імітації персон і забезпечення роботи мереж атак.
"Військові Китаю виставляють на озброєння передові можливості, включно з гіперзвуковою зброєю, літаками-невидимками, передовими підводними човнами, потужнішими космічними і кібервійновими засобами і більшим арсеналом ядерної зброї", - заявила комітету директор Національної розвідки Тулсі Габбард.
Вона назвала Пекін "найсильнішим стратегічним конкурентом" Вашингтона.
"У Китаю майже напевно є багатогранна стратегія національного рівня, покликана до 2030 року потіснити Сполучені Штати з позиції найвпливовішої у світі держави в галузі ШІ", - йдеться у звіті.
Побоювання США щодо Китаю становили близько третини 33-сторінкової доповіді, в якій ідеться про те, що Пекін має намір посилити військовий та економічний тиск на Тайвань - демократично керований острів, який Китай вважає своєю територією.
"Армія Китаю, ймовірно, домагається стійкого, але нерівномірного прогресу в нарощуванні потенціалу, який вона могла б використати в спробі захопити Тайвань і стримати, а за необхідності і відбити військове втручання США", - йдеться в заяві.
За даними розвідувальних служб, довгостроковою метою Китаю є розширення доступу до природних ресурсів Гренландії та використання її як "ключового стратегічного плацдарму" в Арктиці.
Проте, йдеться в доповіді, Китай стикається з "страхітливими" внутрішніми проблемами, включно з корупцією, демографічним дисбалансом, а також фінансовими та економічними труднощами, які можуть підірвати легітимність правлячої Комуністичної партії всередині країни.
У доповіді йдеться про те, що економічне зростання Китаю, ймовірно, продовжить сповільнюватися через низький рівень довіри споживачів та інвесторів, а китайська влада, мабуть, готується до посилення економічних непорозумінь зі США.
Слухання комітету супроводжувалися допитами сенаторів-демократів директора ЦРУ Джона Реткліффа і Габбард, як вони та інші високопосадовці обговорювали вкрай секретні воєнні плани в групі в Signal, до якої випадково потрапив американський журналіст.