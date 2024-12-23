Розвідка Ізраїлю розкрила подробиці операції з пейджерами проти "Хезболли", - ЗМІ

Представники зовнішньої розвідувальної служби Ізраїлю "Моссад" розповіли журналістам нові деталі операції з одночасного вибуху тисяч пейджерів у вересні цього року, внаслідок чого було завдано важкого удару по "Хезболлі".

Зазначається, що розкриття даних подробиць було уже схвалено ізраїльською військовою цензурою.

В "Моссад" кажуть, що генеральний секретар організації "Хезболла" Хасан Насралла раніше особисто бачив, як на кількох ключових командирах угруповання вибухали пейджери. Це справило на нього значне враження.

Вибухи пейджерів сталися під час зустрічі командування "Хезболли", на якій був присутній Насралла.

Після цього угруповання відмовилося від високотехнологічних девайсів та смартфонів, через можливість відстежити користувачів пристроїв.

"Хезболла" вирішила дістати "броньовані" пейджери, щоб вони не боялися активного використання в польових та бойових умовах.

Ізраїльська розвідка розпочала роботу з підготовки "заряджених" пейджерів, паралельно з цим запустивши дезінформацію через закупівельників "Хезболли", з метою переконати їх придбати саме цю модель.

Броньовані апарати приємно здивували угруповання "Хезболла", яка згодом забезпечила тисячі своїх бойовиків даними новими апаратами, над якими попрацював "Мосад".

Як передають ізраїльські ЗМІ, одночасні вибухи, через які постраждали близько 4 тисяч бойовиків "Хезболли", сталися завдяки зашифрованому повідомленню, яке вимагало для прочитання одночасного натискання двох кнопок.

Також в матеріалі вказується, що після цього можливості "Хезболли" були суттєво знижені перед початком наземної операції Армії оборони Ізраїлю в Лівані. Й це мало "вагомий стримуючий вплив" на це проіранське угруповання, та на Тегеран.

Вибухи "пейджерів" у бойовиків "Хезболли"

Нагадаємо, 17 вересня було підірвано тисячі замінованих пейджерів та сотні радіоприймачів бойовиків ліванського угруповання "Хезболла". Це відбувалося, зокрема, на території Лівану.

Після цього з'явилися повідомлення в ЗМІ, а також від представників низки країн на Близькому Сході, що за атакою стояв Ізраїль, проте країна певний час не брала на себе відповідальність.

10 листопада ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху вперше визнав, що за атаками на "Хезболлу" з використанням пейджерів та рацій стояв Ізраїль.