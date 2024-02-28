Розвідка Італії звинуватила Росію у веденні гібридної війни проти країни

"Росія є найактивнішим гравцем у гібридних кампаніях на шкоду Італії та усьому Заходу. Шпигунство, кібератаки та використання міграційних потоків з метою дестабілізації - це арсенал, який використовується", - йдеться у звіті італійської розвідки.

Зокрема, таким чином РФ намагається вплинути на майбутні вибори до Європейського парламенту, заплановані на 6-9 червня 2024 року.

Зазначається, що востаннє російська дезінформація була зафіксована щодо протестів фермерів проти сільськогосподарської політики Європейського союзу.

РФ веде гібридні війни проти інших країн

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що наразі Росія не може атакувати Молдову військовим шляхом через опір України, тому Москва веде гібридну війну проти Кишинева.

Під гібридною війною, яку веде Росія, Молдова має на увазі дезінформацію, кібератаки, фінансування злочинних угруповань, які втручаються в політику і намагаються створити дестабілізацію.

Перед цим, як заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі, Росія розпочала нову гібридну війну проти Грузії, використовуючи всі її інструменти.