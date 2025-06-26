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Розвіддані для України: Австралія перекидає у Польщу літак радіолокаційного виявлення

Четвер 26 червня 2025 12:16
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Розвіддані для України: Австралія перекидає у Польщу літак радіолокаційного виявлення Фото: Австралія перекидає у Польщу літак радіаційного виявлення (flickr.com/photos_leeadc)
Автор: Константин Широкун

Австралія перекине до Польщі літак радіаційного виявлення, який надаватиме Україні та країнам-членам НАТО інформацію про російські військові цілі.

Про це заявив заступник прем'єр-міністра Австралії Річард Марлес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.com.au.

"Ми у серпні направимо до Польщі літак E-7 Wedgetail на тримісячну ротацію, який допоможе підтримати Україну в її боротьбі проти Росії. Також у складі цієї ротації буде близько 100 австралійських військовослужбовців", - зазначив Марлес.

За його словами, літак та команда забезпечення базуватимуться на одній з військових баз у Польщі, та працюватимуть у координації з повітряними силами країн-союзників.

"Ми, очевидно, зосереджені на Індо-Тихоокеанському регіоні з погляду нашого власного стратегічного ландшафту, але те, що відбувається тут, у Європі, впливає на стратегічний ландшафт в Індо-Тихоокеанському регіоні", - додав він.

Він також підкреслив, що оскільки Австралія прагне зосередитися на Індо-Тихоокеанському регіоні, дійсно важливо стежити за тим, що відбувається у Європі.

Що відомо про E-7 Wedgetail

Boeing E-7 Wedgetail – це літак раннього радіолокаційного виявлення та керування, розроблений на базі Boeing 737 Next Generation. Він має фіксовану активну радіолокаційну антену з електронним скануванням. E-7 був спеціально розроблений для Королівських ВПС Австралії.

Також купівлю таких літаків розглядали ВПС Італії, ВПС ОАЕ та ВПС Катару. ВПС США також розглядають купівлю цього літака для заміни парку застарілих Boeing E-3 Sentry, щоб не витрачати кошти на розробку нового літака. Контракт може бути укладений вже цього року.

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