Разведданные для Украины: Австралия перебрасывает в Польшу самолет радиационного обнаружения

Австралия перебросит в Польшу самолет радиационного обнаружения, который будет предоставлять Украине и странам-членам НАТО информацию о российских военных целях.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.com.au .

"Мы в августе направим в Польшу самолет E-7 Wedgetail на трехмесячную ротацию, который поможет поддержать Украину в ее борьбе против России. Также в составе этой ротации будет около 100 австралийских военнослужащих", - отметил Марлес.

По его словам, самолет и команда обеспечения будут базироваться на одной из военных баз в Польше, и будут работать в координации с воздушными силами стран-союзников.

"Мы, очевидно, сосредоточены на Индо-Тихоокеанском регионе с точки зрения нашего собственного стратегического ландшафта, но то, что происходит здесь, в Европе, влияет на стратегический ландшафт в Индо-Тихоокеанском регионе", - добавил он.

Он также подчеркнул, что поскольку Австралия стремится сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе, действительно важно следить за тем, что происходит в Европе.

Что известно о E-7 Wedgetail

Boeing E-7 Wedgetail - это самолет раннего радиолокационного обнаружения и управления, разработанный на базе Boeing 737 Next Generation. Он имеет фиксированную активную радиолокационную антенну с электронным сканированием. E-7 был специально разработан для Королевских ВВС Австралии.

Также покупку таких самолетов рассматривали ВВС Италии, ВВС ОАЭ и ВВС Катара. ВВС США также рассматривают покупку этого самолета для замены парка устаревших Boeing E-3 Sentry, чтобы не тратить средства на разработку нового самолета. Контракт может быть заключен уже в этом году.