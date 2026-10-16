Розвіддані дають десятки країн, але про балістику Україні повідомляють США, - Зеленський

Розвіддані Україні передають десятки країн, але дані про пуски балістики надходять саме від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського в Брюсселі.

"Розвідувальними даними з нами діляться багато країн - ідеться про десятки країн. Ми налагодили таку роботу за час війни", - додав він.

Таку допомогу президент назвав дуже суттєвою й серйозною.

Зеленський окремо зупинився на балістиці.

"Щодо балістики, саме дані про виходи балістики, цю інформацію ми отримуємо від Сполучених Штатів Америки. Як бачите, є багато викликів, пов'язаних саме з балістикою", - сказав він.

За словами президента, Україна працює над усіма можливостями, щоб бути максимально незалежною. Також він нагадав, що Україна завжди дякувала американським партнерам за розвіддані.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що дві третини розвідданих від західних партнерів надходять з Європи.

Також він закликав не піддаватися російській пропаганді, яка намагається підірвати підтримку України.