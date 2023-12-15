Розтрата 18 млн гривень коштів заводу "Антонов": справу скерували до суду

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора з правових питань ДП "Антонов" та ексдиректора адвокатського об’єднання. Їх викрили на розтраті та пособництві в розтраті понад 18 млн гривень коштів держпідприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Слідство встановило, що в липні 2018 року адвокатське об’єднання в рамках договору про надання юридичних послуг зобов’язалося надати послуги ДП "Антонов" по стягненню заборгованості з АТ "Брокбізнесбанк" за депозитним договором, загальний обсяг якої складав понад 347 млн гривень.

У грудні 2018 року до ДП "Антонов" від "Брокбізнесбанку" в якості часткового стягнення заборгованості передано нежитлову будівлю в Києві вартістю понад 120 млн гривень.

Відповідно до укладеного договору та додаткової угоди до нього, винагорода адвокатів за надані юридичні послуги мала становили 5% від вартості переданого, проте не реалізованого майна.

Однак директор з правових питань ДП "Антонов", перебуваючи у змові та за пособництва директора адвокатського об’єднання, погодив оплату наданих адвокатським об’єднанням послуг у безпідставно завищеному розмірі - майже 10% від оціночної вартості будівлі (переплата у близько 7 млн гривень).

У травні 2021 року на виконання Законів України та Розпорядження Кабінету міністрів України нежитлову будівлю передано до сфери управління однієї з держустанов за ринковою вартістю понад 212 млн гривень. Натомість на вказану суму були списані боргові зобов’язання "Антонова" перед державою.

Пізніше директор з правових питань ДП "Антонов" за пособництва директора адвокатського об’єднання безпідставно прийняв виконання юридичних послуг та надав дозвіл на додаткове перерахування грошових коштів державного підприємства на користь юридичної фірми нібито за виконання договору про надання юридичних послуг внаслідок передачі до сфери управління однієї з державних установ будівлі за ринковою вартістю понад 212 млн гривень.

Указані дії осіб призвели до повторної розтрати матеріальних ресурсів ДП "Антонов" на суму понад 11 млн гривень.

При цьому, адвокатське об’єднання до передачі будівлі від ДП "Антонов" до іншої державної установи та списання боргових зобов’язань заводу перед державою жодного відношення не мало, а вказане питання взагалі не охоплювалося договором про надання юридичних послуг.

У підсумку злочинні дії осіб призвели до завдання держпідприємству понад 18 млн гривень збитків.

На сьогодні дії колишнього посадовця ДП "Антонов" кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ексдиректора адвокатського об’єднання - за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Справа ДП "Антонов"

Нагадаємо, 10 березня НАБУ і САП повідомили колишньому посадовцю заводу "Антонов", який входить до складу ДК "Укроборонпром", та директору адвокатського об’єднання про підозру у розтраті понад 18 мільйонів гривень коштів ДП та складанні завідомо неправдивих офіційних документів.

В НАБУ повідомили, що йдеться про:

ексдиректора з правових питань ДП "Антонов";

директора адвокатського об’єднання.

Деталі справи - за посиланням.