ua en ru
Пн, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Розстріл українських полонених в Авдіївці: у ЗСУ розкрили деталі нападу росіян на позицію "Зеніт"

Понеділок 19 лютого 2024 20:34
UA EN RU
Розстріл українських полонених в Авдіївці: у ЗСУ розкрили деталі нападу росіян на позицію "Зеніт" Ілюстративне фото: у ЗСУ розкрили деталі нападу росіян на позицію "Зеніт" (t me nab_ukraine)
Автор: Наталія Кава

Відхід українських військових з позиції "Зеніт" на околиці Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожою авіацією. Під час перемовин ворог погодився евакуювати поранених бійців ЗСУ та надалі обміняти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка у Facebook.

"Вихід особового складу 110 Бригади з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожою авіацією та артилерійських обстрілів, постійних атак fpv-дронів, атак на евакуаційні автомобілі, обстрілів евакуаційних шляхів. Декількох важкопоранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати", - сказано в повідомленні.

Через швидкий та масштабний наступ росіян опорний пункт "Зеніт" було оточено. Тому було прийнято рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною. Було обумовлено, що українським військовим нададуть допомогу відповідно до міжнародних правил ведення війни і законів, які захищають військовополонених.

При цьому росіяни повідомили координаторів цього процесу, що погоджуються провести евакуацію українських поранених і надати їм допомогу, а в подальшому – обміняти. Саме тому українські військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя.

"Що трапилося в подальшому ми дізналися з ворожих ресурсів. На оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції "Зеніт" родичі опізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника - загиблими. За нашими даними ворог також розстріляв Олександра Зінчука та Миколу Савосіка. Про шостого бійця інформація поки не підтверджена, скоріше за все він був з приданого підрозділу", - заявили у бригаді.

Там заявили також, що ЗС РФ - це терористи і воєнні злочинці, які розстріляли беззбройних поранених. Відповідні органи проведуть розслідування і встановлять правду за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Ситуація в Авдіївці

За даними прокуратури, 18 лютого в одному з Telegram-каналів опубліковано повідомлення про розстріл 6 полонених ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці. Захисники були важкопоранені та чекали на евакуацію.

Ситуація у Веселому

Крім попереднього, також було виявлено відеозапис з фрагментом вбивства ще 2 воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району.

На записі з камери дрона видно, як під час штурму наших позицій представник ЗС РФ стріляють впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в другого.

"Не бажаючи залишати полонених живими, окупант умисно добиває їх з автоматичної зброї", - наголосили в прокуратурі.

Розстріл полонених

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові розстріляли 6 полонених українських воїнів у процесі виходу з позиції "Зеніт", що в Авдіївці. При цьому бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявляв, що Сили оборони відходять з позиції "Зеніт" на околиці Авдіївки.

За його словами, рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

В ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, яка перебувала під загрозою оточення ворогом.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, президент Зеленський назвав рішення вивести війська з Авдіївки правильним та професійним, але розкритикував союзників за неналежну допомогу Україні, що й призвело до такої ситуації.

Більше про вихід ЗСУ з Авдіївки та те, як це може вплинути на фронт, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авдіївка Війна Росії проти України Російська Федерація
NEWS
Обговорять допомогу Україні. Байден згоден зустрітися зі спікером Палати представників
Обговорять допомогу Україні. Байден згоден зустрітися зі спікером Палати представників
DAILY
П'ять загроз. Як вихід ЗСУ з Авдіївки змінить фронт та чи є сили відбити удар РФ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна П'ять загроз. Як вихід ЗСУ з Авдіївки змінить фронт та чи є сили відбити удар РФ