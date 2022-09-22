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Розслідування справи Медведчука вивело на агентурні мережі РФ та "крота" у Кабміні, - СБУ

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Київ, Четвер 22 вересня 2022 23:50
Розслідування справи Медведчука вивело на агентурні мережі РФ та "крота" у Кабміні, - СБУ Фото: Віктор Медведчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Під час розслідування справи Віктора Медведчука СБУ виявила інформацію про російські агентурні мережі та зрадників, викрила та затримала їх.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив в. о. голови СБУ Василь Малюк.

СБУ вдалося викрити агентурну мережу так званого "Професора", яка діяла в Одеській та Івано-Франківській областях. Агенти збирали інформацію та передавали її кураторам до РФ.

"Крім того, можемо згадати затримання “крота” - посадової особи Кабінету міністрів, керівника одного з відділів, який передавав ворогові інформацію, зокрема секретну. До речі, щодо нього вже є вирок суду - його засудили до 12 років позбавлення волі, - зазначив Малюк.

Також спецпризначенцям вдалося викрити агентурну мережу на території Хмельницької та Івано-Франківської областей. Місцеві колаборанти збирали інформацію, а також займалися підготовкою до створення у регіонах відповідних квазіреспублік.

Наразі окремих фігурантів справи притягнули до відповідальності за ст. 109 КК і вони вже відбувають покарання.

"Також ми запобігли можливому встановлення спеціальних технічних засобів у кулуарах Верховної ради. Росія через свої спецслужби хотіла займатися збором інформації безпосередньо серед нардепів. СБУ цього не допустила", - підкреслив Малюк.

Правоохоронці продовжують розслідування справ, де фігурує Медведчук.

Нагадаємо, Україна передала Росії колишнього нардепа та одного з лідерів "Опозиційної платформи За життя" Віктора Медведчука. Його обміняли на 200 українських захисників.

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