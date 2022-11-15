Розслідування справи Джуліані щодо України завершилося без пред'явлення звинувачень

За кримінальним розслідуванням ділових операцій в Україні Руді Джуліані, колишньому особистому адвокату Дональда Трампа, не буде пред'явлено жодних звинувачень, заявив головний прокурор США на судовому засіданні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Федеральна прокуратура вивчає дії Джуліані, колишнього мера Нью-Йорка, у тому числі питання про те, чи порушував він закони США про лобіювання, виступаючи як незареєстрований іноземний агент, працюючи на тодішнього президента США Трампа.

У квітні 2021 року федеральні агенти обшукали квартиру та офіс Джуліані на Манхеттені, вилучивши мобільні телефони та комп'ютери в рамках розслідування спроб Джуліані зібрати компромат на тодішнього кандидата у президенти від Демократичної партії Джо Байдена перед виборами 2020 року.

За словами його адвоката у серпні, на знак того, що розслідування згортається, агенти ФБР повернули Джуліані вилучені електронні пристрої. Джуліані заперечує правопорушення.

"Розслідування великого журі, яке призвело до видачі вищезгаданих ордерів, завершено", - написав Даміан Вільямс, прокурор США на Манхеттені, у судовому документі у понеділок.

Згідно з ордером на обшук, американські слідчі намагалися перевірити листування Джуліані з більш як десятком людей, у тому числі з високопоставленим прокурором України та колишнім президентом Петром Порошенком.

Нагадаємо, у 2021 році у США пройшли обшуки у квартирі Руді Джуліані в рамках розслідування його діяльності в Україні, а також його причетності до відставки експосла США в Україні Марі Йованович.

Крім того, наприкінці січня 2021 року американські ЗМІ заявляли, що Джуліані вимагав від Зеленського публічно розпочати справу проти сина Байдена.