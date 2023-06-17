Розширення діалогу. Блінкен назвав основні цілі поїздки до Китаю

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав однією з основних цілей поїздки до Пекіна встановлення "відкритого та розширеного" діалогу з владою Китаю.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

Як зазначив представник Білого дому, такий розвиток подій необхідний і бажаний для світу, щоб Штати та КНР могли "відповідально" керувати своїми розбіжностями та уникати прорахунків.

"Гостра конкуренція вимагає стійкої дипломатії, щоб гарантувати, що конкуренція не переросте у конфронтацію чи конфлікт", - сказав Блінкен перед своєю першою з 2028 року поїздкою до Китаю.

Високопоставлений американський дипломат також розповів, що його візит до Пекіна має ще дві важливі цілі:

просувати інтереси та цінності США, у тому числі відверто говорити про свої "реальні побоювання з низки питань",

та вивчати потенційні галузі співробітництва, де "перетинаються інтереси двох країн, такі як глобальна економічна стабільність та зміна клімату".

У Штатах не очікують "прориву" від поїздки Блінкена

Водночас у публікації зазначається, що офіційні особи США не очікують на прорив у складних та заплутаних відносинах Штатів з Китаєм лише завдяки поїздці Блінкена.

При цьому вони вважають, що такий візит прокладе шлях до розширення контактів між високопоставленими офіційними особами США та Китаю в усіх напрямках.

"Це важливий, але в певному сенсі недостатній крок, тому що ще має бути зроблена велика робота", - сказав сам Блінкен у Вашингтоні на прес-конференції незадовго до відльоту

Планування візиту держсекретаря США до Китаю

Під час візиту до Пекіна держсекретар США має провести серію переговорів із високопоставленими китайськими чиновниками протягом двох днів. Вони також можуть включати зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном наприкінці візиту.

Поїздка була погоджена президентами США та Китаю у листопаді 2022 року на зустрічі в Індонезії.

Спочатку планувалося, що Блінкен вирушить до Пекіна в лютому, проте після прольоту над Штатами передбачуваної китайської повітряної кулі, Вашингтон відклав такі наміри.