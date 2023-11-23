Розсекретити допоміг голова МВС. У Миколаєві затримали екс-поліцейського, був агентом РФ

"Служба безпеки викрила ще одного агента РФ у Миколаївській області. Ним виявився колишній правоохоронець, якого звільнили з Національної поліції у березні 2023 року. Викриття відбувалося за особистого сприяння міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка", - йдеться в повідомленні.

Ворожим інформатором є мешканець Миколаєва. З 2016 по 2020 роки він перебував на території тимчасово окупованого Криму та періодично їздив до РФ, де його залучила до співпраці російська спецслужба.

На початку повномасштабного вторгнення він отримав завдання повернутися на материкову Україну та влаштуватися в один із підрозділів Національної поліції.

"Перебуваючи на посаді, він не тільки шпигував для ворога, але й здійснював підривну діяльність проти України. Агент РФ передавав ЗСУ неправдиві відомості про шляхи пересування ворожої військової техніки", - розповіли СБУ.

Згодом його звільнили з правоохоронних органів через ДТП у нетверезому стані, втім він продовжував працювати на користь РФ. Співробітники СБУ ретельно стежили за кожним кроком російського агента, задокументували його злочинну діяльність і затримали.

Як встановило слідство, для комунікації із ворогом він використовував "зв’язкових". Одним із них виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом "Лохматий"), який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку та працює на ФСБ.

Йому вже повідомлено про підозру. Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Агенти Лебедєва "Лохматого"

3 жовтня СБУ повідомила, що під Миколаєвом діяла одна із численних мереж російських агентів. До неї входило 13 інформаторів, яких розкрила СБУ. Координати українських об'єктів вони передавали до ФСБ через "зв'язкового". Ним виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв, більш відомий під псевдонімом "Лохматий".

У червні цього року СБУ викрила Лебедєва на розвідувально-вибухову діяльність проти України та повідомила про підозру у державній зраді та у порушенні законів та звичаїв війни.

Він дистанційно створив на території Миколаївщини власну агентуру із 13 інформаторів. Їх усіх затримали. СБУ повідомила дев'ятьом затриманим про підозру, ще чотирьох учасників ворожої агентури суд визнав винними у скоєнні злочинів і призначив їм від 8 до 15 років в'язниці.