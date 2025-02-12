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Розроблений для України. У Британії показали інноваційний комплекс ППО Gravehawk

Британія, Середа 12 лютого 2025 22:47
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Розроблений для України. У Британії показали інноваційний комплекс ППО Gravehawk Фото: Британія створила Gravehawk для України (Forces News)
Автор: Каріна Левицька

Британія у середу, 12 лютого, опублікувала фото зенітно-ракетного комплексу Gravehawk. Його створили спеціально для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forces News.

За даними видання, Gravehawk був розроблений для протидії безпілотникам, крилатим ракетам і літакам. Починаючи з нуля його створили за 18 місяців. Вартість його розробки склала 6 мільйонів фунтів стерлінгів, що прирівнюється до понад 7 млн доларів.

Міністр оборони Джон Гілі, який відвідував штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, заявив, що ця система є "доказом довгострокової відданості Британії Україні у її війні з Росією".

Розроблений для України. У Британії показали інноваційний комплекс ППО GravehawkФото: комплекс ППО Gravehawk, створений Британією для України (Forces News)

Що відомо про Gravehawk

Як пишуть журналісти, основою комплексу стали радянські ракети класу повітря-повітря Р-73, адаптовані для використання з наземної пускової установки. До розробки долучилися кілька британських оборонних компаній, однак їхні дані наріз не розкривали.

Крім цього, пускова установка розміщена у стандартному транспортному ISO-контейнері й це легко перевозити установку вантажівками, потягами чи кораблями. Екіпаж уміщує п’ять людей.

Детальніше про ексклюзивну розробку, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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