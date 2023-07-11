Розрахунки із "зеленими" інвесторами ще більше погіршаться через рішення НКРЕКП, - інвестор

Після рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг щодо скасування нижніх цінових обмежень та при частковому підвищенні верхніх цінових обмежень на ринку електроенергії України з липня поточного року фінансова криза в галузі зеленої енергетики буде поглиблюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співзасновника Асоціації відновлюваної енергетики України Ігоря Тинного.

"Оплати зеленій енергетиці будуть погіршені, а не покращені… Відповідно, якщо нижній прайс-кеп понижено більше, ніж підвищено верхній прайс-кеп, то це погіршує становище Гарпоку і рівень розрахунків за "зелену" електроенергію. Бо в профіцитні години електроенергія буде купуватись дешево, а в дефіцитні дорожче, але не достатньо (для Гарпоку, - ред.)", - сказав Тинний.

На його думку, рішення про прайс-кепи замість встановлення вільного ринку електроенергії демонструє використання владою та НКРЕКП малоефективних для галузі енергетики напівмір.

Тинний вважає, що правильно для відновлення енергетики країни було б взагалі скасувати прайс-кепи.

"Рішення ґрунтується на тому, як задовольнити крупних споживачів і виробників. В принципі Регулятор мав би користуватися іншою логікою. Не важливо чи задоволений той чи інший споживач і виробник в якийсь момент часу. Важливо щоб вся система працювала на постійній основі гарантовано стабільно", - підкреслив інвестор.

Як повідомлялося, недоплата держпідприємства "Гарантований покупець" виробникам "зеленої" електроенергії в Україні у червні досягла майже 60%, оскільки рівень розрахунків складає лише 42,3%, що є найнижчим показником з лютого поточного року.

Нацбанк наголошує, що через недоотримання доходів, пошкодження та втрату потужностей низка компаній "зеленої" енергетики не здатна обслуговувати свої борги.