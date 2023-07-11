Расчеты с "зелеными" инвесторами еще больше ухудшатся из-за решений НКРЭКУ, - инвестор

После решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг по отмене нижних ценовых ограничений и при частичном повышении верхних ценовых ограничений на рынке электроэнергии Украины с июля текущего года финансовый кризис в области зеленой энергетики будет углубляться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соучредителя Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тинного.

"Оплаты зеленой энергетике будут ухудшены, а не улучшены… Соответственно, если нижний прайс-кеп снижен больше, чем повышен верхний прайс-кеп, то это ухудшает положение Гарпока и уровень расчетов за "зеленую" электроэнергию. Потому что в профицитные часы электроэнергия будет покупаться дешево , а в дефиците дороже, но недостаточно (для Гарпока, - ред.)", - сказал Тинный.

По его мнению, решение о прайс-кепах вместо установления свободного рынка электроэнергии демонстрирует использование властями и НКРЭКУ малоэффективных для отрасли энергетики полумер.

Тинный считает, что правильно для восстановления энергетики страны было бы вообще отменить прайс-кепы.

"Решение основывается на том, как удовлетворить крупных потребителей и производителей. В принципе Регулятор должен пользоваться другой логикой. Не важно удовлетворен ли тот или иной потребитель и производитель в какой-то момент времени. Важно чтобы вся система работала на постоянной основе гарантированно стабильно", - подчеркнул инвестор.

Как сообщалось, недоплата госпредприятия "Гарантированный покупатель" производителям "зеленой" электроэнергии в Украине в июне достигла почти 60%, поскольку уровень расчетов составляет лишь 42,3%, что является самым низким показателем с февраля текущего года.

Нацбанк отмечает, что из-за недополучения доходов, повреждения и потери мощностей ряд компаний "зеленой" энергетики не способны обслуживать свои долги.