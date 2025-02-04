Розподіл повноважень мера Києва та голови КМДА може відбутися до кінця року: що зміниться

Після ухвалення необхідних євроінтеграційних законів у парламенті готові повернутися до законопроєкту про місто Київ, який у першому читанні було ухвалено ще наприкінці 2019 року.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Українського Радіо".

Його мета - розв'язати численні проблеми в управлінні Києвом. Зокрема - надмірну концентрацію влади у міського голови. Розгляд документу у другому читанні має відбутись у сесійній залі до кінця 2025 року.

За її словами, до проблем, які має вирішити остаточне ухвалення законопроєкту №2143-3 - "Про місто Київ – столицю України" вже багато років поспіль відносяться суперечності між державною владою та місцевим самоврядуванням, відсутність незалежного самоврядування на рівні міста та районів столиці та надмірна концентрація влади у міського голови.

Відтак, нове законодавство має на меті забезпечити ефективний розподіл влади, баланс повноважень, узгодження інтересів громади та держави, гарантії права на самоврядування. Крім цього, надважливими пунктами нового законодавства є ліквідація можливості узурпації влади у столиці та розмежування посади міського голови та голови КМДА, наголосила Шуляк.

"Свого часу навколо цього законопроєкту, ухваленого у першому читанні ще у 2019 році, було дуже багато маніпуляцій. Дуже б не хотілося, щоб його перенесли в політичну площину. Київ за Конституцією є регіоном України. Як і інші, він має працювати за однаковими правилами. А на сьогодні ми бачимо, що мер виконує як функцію лідера місцевого самоврядування, так і представника держвлади. Потрібно розмежувати ці повноваження - мера столиці та голови КМДА, це стане запорукою відсутності зловживань з боку керівництва містом", - підкреслила голова комітету місцевого самоврядування і регіонального розвитку.

Вона пояснила, що документом пропонується розділити повноваження та розмежувати посади Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації.

Так, Київський міський голова буде очолювати Київський магістрат – виконавчий орган Київської міської ради, головувати на засіданнях Київської міської ради, а голова Київської міської державної адміністрації буде здійснювати нагляд за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування та координувати діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

"В столиці на сьогодні найбільший бюджет з усіх громад нашої країни. Минулого року бюджет перевалив за відмітку 100 млрд гривень. Такий бюджет може охоплювати не один десяток громад. І важливо, щоб таким бюджетом грамотно розпоряджалися. Але на сьогодні місто не розвивається так, як цього заслуговують кияни, тож від розподілу повноважень, зрештою, виграють передусім кияни", - наголосила Шуляк.

Парламентарка також додала, що законопроєкт №2143-3 цілком логічно було б розглянути і в контексті продовження реформи децентралізації, яка триває в Україні вже 10 років. Тому до нього потрібно повертатися абсолютно точно.

"Проте в першому кварталі 2025 року ми до нього навряд чи повернемося, оскільки працюватимемо над законопроєктами, які на сьогодні є першочерговими для виконання наших євроінтеграційних зобов’язань. Однак до кінця 2025 року ми можемо повернутися і до законопроєкту про Київ", - резюмувала Шуляк.