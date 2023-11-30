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Розплата за окупацію. Всесвітня федерація бадмінтону призупинила членство Росії: що відомо

Фото: Російські бадмінтоністи продовжать змагатися в нейтральному статусі (en.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Всесвітня федерація бадмінтону (BWF) призупинила повноваження російської федерації за посягання на тимчасово окуповані регіони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

BWF відсторонила Національну федерацію бадмінтону Росії. Причина – спроба поширити юрисдикцію на території Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей.

У листопаді таке рішення ухвалила рада організації. Генеральне зібрання організації ще повинне підтвердити такий крок у 2024 році. Олімпійський комітет РФ раніше прийняв до свого складу чотири олімпійські псевдоосередки з окупованих регіонів України. У відповідь МОК відсторонив російське відділення за порушення Олімпійської хартії.

Відсторонення Росії Всесвітньої федерацією бадмінтону носить формальний характер. Тамтешні спортсмени продовжать змагатися під егідою BWF. Російські бадмінтоністи повернулися до змагань у серпні в статусі нейтральних і навіть можуть поїхати на Олімпійські ігри.

Росія та Олімпіада-2024

Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Найімовірніше, Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість високою залишається ймовірність появи білоруських і російських атлетів в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".

Донедавна орієнтиром для ухвалення рішення щодо білоруських і російських атлетів називали вересень-жовтень. Однак, Бах заявив, що МОК не визначав для себе конкретних термінів для вердикту з цього питання. Очільник олімпійського руху постійно намагається просувати тезу про спорт поза політикою.

Раніше Україна бойкотувала змагання, до яких допустили представників РФ і Білорусі. Проте, влітку Мінмолодьспорту скасувало наказ про відкликання спортсменів із таких турнірів. Натомість українські атлети виходять на старти з нейтральними спортсменами звідти.

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