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Розовые лужи химикатов под Ровно: полиция открыла уголовное производство

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Суббота 24 июля 2021 14:13
Розовые лужи химикатов под Ровно: полиция открыла уголовное производство Фото: полиция открыла уголовное производство из-за розовых луж (mvs.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Полиция Ровенской области открыла уголовное производство по факту загрязнения земель. Речь идет о розовых лужах с неизвестным веществом вблизи города Ровно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Правоохранители вчера получили информацию о сливе вещества неизвестного происхождения в поле вблизи села Колоденка

На почве между паями, которые обслуживает один из агрохолдингов, следственно-оперативная группа полиции обнаружила вещество розового цвета на площади 635,8 метров квадратных.

На месте происшествия также работали работники ГСЧС Украины, экологическая и Госпотребслужба. Специалисты отобрали образцы почвы для проведения соответствующих экспертиз.

По факту загрязнения земель веществами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 239 УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, вчера Госэкоинспекция обратилась в полицию из-за розовых луж под Ровным.

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Ровно уголовное производство
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