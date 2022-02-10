Розничная наценка на бензине и дизтопливе в 2021 году резко снизилась, - "А-95"

Наценка автозаправочных станций на бензине и дизельном топливе в 2021 году резко снизилась по сравнению с 2019-2020 годами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на специальное исследование Консалтинговой группы "А-95".

Согласно расчетам, валовая наценка на бензине А-95 составила 0,09 доллара/л (2,45 грн/л, без НДС), на дизельном топливе - 0,14 доллара/л (3,82 грн/л), на сжиженном газе – 0,06 доллара/л (1,6 грн/л). По сравнению с 2020 годом падение маржи на бензине А-95 составило 50% и 33% - на дизтопливе. Наценка на сжиженном газе осталась неизменной. В показателе валовой маржи содержатся логистика, затраты АЗС и скидки.

"Если говорить о чистой прибыли, то темпы ее снижения в 2021 году были еще более ощутимы, поскольку логистика и затраты АЗС значительно выросли. Бонусом для сектора стал рост потребления нефтепродуктов в стране на 12% за последние 2 года", - говорит директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Эксперты группы также провели оценку доходности, распределив украинские АЗС по четырем ценовым сегментам: эконом ("БРСМ", Мotto, SunOil, Avantage 7 и др., суммарно около 55% АЗС в стране), сеть группы "Приват" ("Укрнафта", ANP, "Авиас" - 20%), медиум (SHELL, АMIC, Glusco, UPG, KLO и др. - 13%), премиум (ОККО, WOG, Socar - 12%). При расчетах были учтены уровни скидок и затрат на содержание АЗС в каждом из сегментов рынка.

Наибольшее снижение торговых наценок отмечено на бензине в сетях эконом-сегмента и группы "Приват" - на 1,59 и 2,27 грн/л. При этом в эконом-сетях чистая маржа на бензине в 2021 году фактически обнулилась. Также нулевой она остается уже два года в этом сегменте рынка на торговле сжиженным газом. Ключевой заработок автозаправочных станций в Украине формирует дизельное топливо, продажи которого растут наиболее динамичными темпами.

"Бесприбыльная торговля топливом почти половиной станций - украинский феномен. Объясняется она наличием на рынке больших объемов безакцизного фальсификата бензина, выпускаемого на мини-НПЗ и нефтебазах, а также схем, связанных с нарушением кассовой дисциплины, когда на АЗС продажи попросту не оформляются должным образом", - заявил Сергей Куюн.

В качестве ключевого фактора снижения доходности АЗС эксперты называют введение в мае 2021 года государственного регулирования цен. По прогнозам "А-95", чистая прибыль автозаправочных станций продолжит снижаться из-за возрастающих затрат - заработных плат, энергетических и транспортных тарифов.