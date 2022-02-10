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Роздрібна націнка на бензині та дизпаливі у 2021 році різко знизилася, - "А-95"

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Київ, Четвер 10 лютого 2022 12:59
Роздрібна націнка на бензині та дизпаливі у 2021 році різко знизилася, - "А-95" Фото: АЗС
Автор: Наталія Гурковська

Націнка автозаправних станцій на бензині та дизельному паливі у 2021 році різко знизилася порівняно з 2019-2020 роками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на спеціальне дослідження Консалтингової групи "А-95".

Згідно з розрахунками, валова націнка на бензині А-95 склала 0,09 долара/л (2,45 грн/л, без ПДВ), на дизельному паливі - 0,14 долара/л (3,82 грн/л), на зрідженому газі - 0,06 долара/л (1,6 грн/л). У порівнянні з 2020 роком падіння маржі на бензині А-95 склало 50% і 33% - на дизпаливі. Націнка на зрідженому газі залишилася незмінною. У показнику валової маржі містяться логістика, витрати АЗС та знижки.

"Якщо говорити про чистий прибуток, то темпи його зниження у 2021 році були ще більш відчутні, оскільки логістика та витрати АЗС значно зросли. Бонусом для сектора стало зростання споживання нафтопродуктів у країні на 12% за останні 2 роки", - каже директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Експерти групи також провели оцінку прибутковості, розподіливши українські АЗС за чотирма ціновими сегментами: економ ("БРСМ", Мotto, SunOil, Avantage 7 та ін., сумарно близько 55% АЗС у країні), мережа групи "Приват" ("Укрнафта", ANP, "Авіас" - 20%), медіум (SHELL, АMIC, Glusco, UPG, KLO та ін - 13%), преміум (ОККО, WOG, Socar - 12%). При розрахунках були враховані рівні знижок та витрат на утримання АЗС у кожному із сегментів ринку.

Найбільше зниження торгових націнок відзначено на бензині в мережах економ-сегменту та групи "Приват" на 1,59 і 2,27 грн/л. При цьому в економ-мережах чиста маржа на бензині в 2021 році фактично обнулилася. Також нульовою вона залишається вже два роки у цьому сегменті ринку на торгівлі зрідженим газом. Ключовий заробіток автозаправних станцій в Україні формує дизельне паливо, продаж якого зростає найбільш динамічними темпами.

"Безприбуткова торгівля паливом майже половиною станцій - український феномен. Пояснюється вона наявністю на ринку великих обсягів безакцизного фальсифікату бензину, що випускається на міні-НПЗ і нафтобазах, а також схем, пов'язаних з порушенням касової дисципліни, коли на АЗС продажі взагалі не оформлюються як необхідно" , - заявив Сергій Куюн.

Як ключовий фактор зниження прибутковості АЗС експерти називають запровадження у травні 2021 року державного регулювання цін. За прогнозами "А-95", чистий прибуток автозаправних станцій продовжить знижуватися через зростаючі витрати - заробітні плати, енергетичні та транспортні тарифи.

Як повідомлялось, Міністерство економіки підвищило граничну ціну на бензин на лютий на 1,59 грн/л, на дизпаливо - на 1,46 грн/л відповідно до формули ціни в порту Роттердам плюс ціна доставки та націнка АЗС.

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