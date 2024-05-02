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Розмови про "заморожування війни" безглузді, - американський генерал

Україна, Четвер 02 травня 2024 10:20
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Розмови про "заморожування війни" безглузді, - американський генерал Фото: Бен Ходжес (facebook.com/Ben Hodges)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Війну Росії з Україною неможливо заморозити. Історія та географія свідчать, що стійкий мир неможливий.

Про це інтерв'ю РБК-Україна сказав колишній командувач армії США у Європі генерал Бен Ходжес.

"Той, хто каже, що війна має бути заморожена, той ніколи не дивився на карту. Я маю на увазі, що вони не розуміють значення Криму, Чорного моря, а також ніколи не читали жодної книги з історії, тому що Росія ніколи не буде дотримуватись будь-якої укладеної угоди", - сказав він.

За його словами, тому ідея про те, що можна заморозити цей конфлікт і це призведе до доброго мирного сталого результату, безглузда.

"Хто розуміється на географії та історії, знає, що цього не станеться. Тому я сподіваюся, що ми припинимо безглузді розмови про "заморожування конфлікту". Все до чого це призведе - на якийсь час відкладе наступний крок Росії", - додав Ходжес.

Генерал зазначив, що він особисто чує про це менше ніж раніше. "Це українці мають вирішувати своє майбутнє, а не хтось інший. І це не те, що США можуть "заморожувати", все залежить від України. І я сподіваюся, що Захід продовжить підтримувати Україну таким чином, щоб вона не відчувала тиску зробити це", - сказав він.

Ходжес також розповів, що розмовляв із друзями з Румунії, країн Балтії та Фінляндії. "Ніхто не хоче, щоб було заморожено конфлікт", - констатував Ходжес.

Нагадаємо, згідно з результатами дослідження Центру Разумкова, на кінець березня 2024 року 83% опитаних висловили впевненість у успіху України у війні з Росією . Разом з тим, очікування щодо тимчасових рамок стають більш довгостроковими порівняно з попередніми опитуваннями. Серед тих, хто вірить у перемогу, 22% припускають, що це станеться до кінця поточного року, тоді як рік тому таку думку поділяли 50% опитаних, які вважали, що успіх настане до кінця 2023 року.

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