Розмови про "заморожування війни" безглузді, - американський генерал

"Той, хто каже, що війна має бути заморожена, той ніколи не дивився на карту. Я маю на увазі, що вони не розуміють значення Криму, Чорного моря, а також ніколи не читали жодної книги з історії, тому що Росія ніколи не буде дотримуватись будь-якої укладеної угоди", - сказав він.

За його словами, тому ідея про те, що можна заморозити цей конфлікт і це призведе до доброго мирного сталого результату, безглузда.

"Хто розуміється на географії та історії, знає, що цього не станеться. Тому я сподіваюся, що ми припинимо безглузді розмови про "заморожування конфлікту". Все до чого це призведе - на якийсь час відкладе наступний крок Росії", - додав Ходжес.

Генерал зазначив, що він особисто чує про це менше ніж раніше. "Це українці мають вирішувати своє майбутнє, а не хтось інший. І це не те, що США можуть "заморожувати", все залежить від України. І я сподіваюся, що Захід продовжить підтримувати Україну таким чином, щоб вона не відчувала тиску зробити це", - сказав він.

Ходжес також розповів, що розмовляв із друзями з Румунії, країн Балтії та Фінляндії. "Ніхто не хоче, щоб було заморожено конфлікт", - констатував Ходжес.