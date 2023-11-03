Розмова Мелоні з російськими пранкерами: радник прем'єра подав у відставку

Дипломатичний радник прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні подав у відставку. Він узяв на себе відповідальність за розмову глави уряду з російськими пранкерами.
Про це заявила Мелоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Це питання не було вирішено належним чином, ми всі шкодуємо, відповідальність за нього взяв на себе Франческо Тало", - сказала Мелоні.
Таким чином вона пояснила, що він звільнився.
Раніше російські пранкери провели телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Вони представилися "президентом комісії Африканського союзу".
Під час розмови з Мелоні вони торкнулися теми війни в Україні.
"З усіх боків відчувається сильна втома. Наближається момент, коли всі зрозуміють, що нам потрібен вихід", - поскаржилася прем'єр Італії, коментуючи війну Росії проти України.
Вона додала, що контрнаступ Збройних сил України нібито йде "не так, як очікувалося". І тому "конфлікт може затягнутися на довгі роки, якщо не знайти рішення".
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