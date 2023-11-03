Розмова Мелоні з російськими пранкерами: радник прем'єра подав у відставку

"Це питання не було вирішено належним чином, ми всі шкодуємо, відповідальність за нього взяв на себе Франческо Тало", - сказала Мелоні.

Таким чином вона пояснила, що він звільнився.

Що цьому передувало

Раніше російські пранкери провели телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Вони представилися "президентом комісії Африканського союзу".

Під час розмови з Мелоні вони торкнулися теми війни в Україні.

"З усіх боків відчувається сильна втома. Наближається момент, коли всі зрозуміють, що нам потрібен вихід", - поскаржилася прем'єр Італії, коментуючи війну Росії проти України.

Вона додала, що контрнаступ Збройних сил України нібито йде "не так, як очікувалося". І тому "конфлікт може затягнутися на довгі роки, якщо не знайти рішення".