Розмова була важкою. Столтенберг розповів про дзвінок Зеленському після вторгнення РФ

За словами Столтенберга, розмову із Зеленським не було можливості організувати протягом двох днів після того, як росіяни розпочали повномасштабне вторгнення. Але коли дзвінок відбувся, він "був досить важким".

Як зазначив колишній генсек НАТО, тоді існував страх, що Зеленського скоро "можуть зловити чи вбити".

"Але, крім того, більша частина розмови була присвячена безпольотній зоні. Він (Зеленський - ред.) хотів безпольотну зону. І я не зміг надати йому цього", - згадує Столтенберг.

Ексгенсек не шкодує, що відмовив Зеленському у безпольотній зоні, оскільки підхід НАТО був у підтримці України, а не участі Альянсу у конфлікті.

Також Столтенберг згадав про першу зустріч із Зеленським, яка відбулася у 2019 році.

"Він мені сподобався, але я не уявляв, що він стане військовим лідером. Він був недосвідчений. Він ставив найпростіші питання. Я його абсолютно недооцінив", - розповів ексгенсек.