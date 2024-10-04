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Розмова була важкою. Столтенберг розповів про дзвінок Зеленському після вторгнення РФ

Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Перша розмова тоді ще генсека НАТО Єнса Столтенберга з президентом України Володимиром Зеленським відбулася через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії. Дзвінок був важким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Столтенберга для Financial Times.

За словами Столтенберга, розмову із Зеленським не було можливості організувати протягом двох днів після того, як росіяни розпочали повномасштабне вторгнення. Але коли дзвінок відбувся, він "був досить важким".

Як зазначив колишній генсек НАТО, тоді існував страх, що Зеленського скоро "можуть зловити чи вбити".

"Але, крім того, більша частина розмови була присвячена безпольотній зоні. Він (Зеленський - ред.) хотів безпольотну зону. І я не зміг надати йому цього", - згадує Столтенберг.

Ексгенсек не шкодує, що відмовив Зеленському у безпольотній зоні, оскільки підхід НАТО був у підтримці України, а не участі Альянсу у конфлікті.

Також Столтенберг згадав про першу зустріч із Зеленським, яка відбулася у 2019 році.

"Він мені сподобався, але я не уявляв, що він стане військовим лідером. Він був недосвідчений. Він ставив найпростіші питання. Я його абсолютно недооцінив", - розповів ексгенсек.

 

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно Єнс Столтенберг пішов з посади генсека НАТО, оскільки дія його контракту завершилася.

Новим генсеком став колишній прем'єр Нідерландів Марк Рютте. Він уже встиг відвідати Україну 3 жовтня - це був його перший візит після вступу на посаду.

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Володимир ЗеленськийНАТОЄнс СтолтенбергВійна в Україні