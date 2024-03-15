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Розміщення західних військ в Україні може призвести до Третьої світової, - глава МЗС Італії

П'ятниця 15 березня 2024 21:22
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Розміщення західних військ в Україні може призвести до Третьої світової, - глава МЗС Італії Фото: Антоніо Таяні, голова МЗС Італії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Можливе введення військ країн Заходу в Україну може призвести до того, що розпочнеться Третя світова війна.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

"Я не думаю, що НАТО слід входити в Україну", - заявив він, коментуючи слова президента Франції Еммануеля Макрона про можливість відправлення військ в Україну.

За словами міністра, він сподівається, що французьких військових не спрямовуватимуть для допомоги у війні з Росією.

"Вступити у війну з Росією - значить, створювати ризик Третьої світової війни", - уточнив Таяні.

Заяви Макрона

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що країни Заходу можуть запровадити війська для допомоги Україні. Але, за його словами, консенсусу у цьому питанні немає.

Пізніше французький лідер уточнив, що його країна може перекинути своїх військових в Україну, якщо Росія знову почне наступати на Київ чи Одесу.

Ряд країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія. При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, зокрема, Литва, Латвія та Естонія.

Учора, 14 березня, Макрон знову зробив заяву про війська Франції в Україні. Він наголосив, що такий варіант не виключають.

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