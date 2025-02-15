Розмір майбутньої пенсії можна збільшити: ПФУ назвав три способи

Як зазначили у ПФУ, поняття "страховий стаж" запроваджено законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", який набув чинності з 1 січня 2004 року. Періоди, протягом яких щомісяця сплачуються страхові внески, зараховуються до страхового стажу.

Для того, щоб вийти на пенсію за віком, досягнувши 60 років, у 2025 році, необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Стаж зросте до 35 років у 2028 році. Якщо у особи після досягнення пенсійного віку 60 років страхового стажу не вистачає, вік виходу на пенсію збільшується, і тоді:

- для виходу на пенсію після досягнення 63 років страховий стаж має бути: у 2025 році - від 22 до 32 років, у 2026 році - від 23 до 33 років, у 2027 році - від 24 до 34 років, у 2028 році - від 25 до 35 років;

- для виходу на пенсію після досягнення 65 років страховий стаж має бути: у 2025 році - від 15 до 22 років, у 2026 році - від 15 до 23 років, у 2027 році - від 15 до 24 років, у 2028 році - від 15 до 25 років.

Тобто для призначення пенсії (після досягнення відповідного віку) страховий стаж має бути щонайменше 15 років.

Добровільна участь

Добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування можуть брати як застраховані, так і не застраховані особи, старші 16 років.

Для того, щоб укласти договір про добровільну участь (у тому числі за попередні періоди), необхідно звернутися до податкового органу за місцем проживання.

Якщо ви не готові платити за попередні періоди та наразі не перебуваєте у трудових відносинах з роботодавцями і не належите до платників єдиного внеску, то можете укласти договір на поточний період.

У такому випадку договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування укладається на термін не менше одного року з обовʼязковою сплатою щомісячного єдиного внеску в сумі, не менше 22% від мінімальної заробітної плати (з 01 квітня 2024 року: 8000,00 грн х 22% = 1760,00 грн). За умови сплати за кожен місяць дія договору подовжується автоматично і закінчиться, якщо ви офіційно працевлаштуєтеся і єдиний внесок за вас буде сплачувати роботодавець.

Єдиний внесок для осіб, які мають право на добровільну сплату внеску, встановлюється у розмірі, визначеному статтею 8 закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (крім випадків одноразової сплати).

Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у т. ч. за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору (22% від мінімальної заробітної плати), помножений на коефіцієнт 2.

Для прикладу, якщо до настання пенсійного віку залишилось, декілька місяців, і потрібно докупити відразу кілька років стажу одноразово, то сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду з 01 квітня 2024 року не може бути меншою за 3520,00 грн (8000,00 грн х 22% х 2).

Якщо необхідно докупити 12 місяців, а весь, наприклад, 2005 рік особа ніде не працювала, то необхідно буде сплатити 42240,00 грн (3520,00 грн х 12 міс.).

Важливим є те, що за попередній період особа повинна сплатити однією сумою протягом 10 днів після укладання договору.

Добровільна сплата

На добровільну сплату страхових внесків на загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування мають право особи, які досягли 16-річного віку (інформація наявна в Реєстрі застрахованих осіб) та не належать до осіб, яким призначено пенсію у солідарній системі.

Цей варіант передбачає укладення договору з Пенсійним фондом України та надає можливість як збільшення трудового стажу, так і збільшення заробітної плати.

Особа самостійно визначає розмір страхових внесків, періодичність і строки їх сплати. Суми сплачених внесків зараховуються за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок Пенсійного фонду. Цей місяць буде зараховано до страхового стажу та за нього буде враховано заробітну плату - для незастрахованих осіб, а для застрахованих - збільшено зарплату для обчислення пенсії.

Договір про добровільну сплату страхових внесків з Пенсійним фондом України можна укласти дистанційно, через вебпортал електронних послуг ПФУ, шляхом приєднання до типового договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Для цього потрібно авторизуватись, в "Особистому кабінеті" обрати опцію "Договір на добровільну участь", заповнити поля форми, підписати кваліфікованим електронним підписом КЕПом. Строк дії договору спливає 31 грудня року, у якому його укладено.

Договір може бути укладено на користь третьої особи.

Доплата

Доплата до мінімального страхового внеску за минулий період здійснюється, починаючи з 1 січня 2004 року, та розраховується з мінімальної заробітної плати на дату її здійснення.

Для нарахування розміру пенсії до страхового стажу включаються періоди, за які щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше мінімального страхового внеску. Якщо сплачена страхова сума була менше за мінімальну, відповідно, стажу може не вистачати для розрахунку пенсії.

Страховий внесок може бути меншим за мінімальний, наприклад, у випадку, якщо людина працювала за цивільно-правовими договорами, неповний робочий день, або була прийнята на роботу не з першого дня календарного місяця чи звільнена не останнім днем місяця тощо. Тобто до страхового стажу бути зараховано не повний місяць, а, лише пропрацьовані дні, наприклад, 3 дні замість 30. Якщо за рік такими неповними місяцями були усі 12, то буде зараховано не 12 місяців страхового стажу, а лише 1 місяць та 6 днів (3 дні х 12 місяців = 36 днів).

У такому випадку, законодавством передбачена можливість здійснення доплати до мінімального страхового внеску для зарахування неповних місяців страхового стажу як повних, виходячи з мінімальної заробітної плати на дату здійснення доплати.

Мінімальна заробітна плата визначається законом України "Про державний бюджет України" на відповідний рік. На даний час мінімальний страховий внесок становить 1760,00 грн (22% від мінімальної заробітної плати - 8000,00 грн).