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Розмір діючих прайс-кепів загрожує безпеці електропостачання в Україні наступної зими, - Енергоспівтовариство

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Понеділок 17 липня 2023 20:21
Розмір діючих прайс-кепів загрожує безпеці електропостачання в Україні наступної зими, - Енергоспівтовариство Фото: розмір діючих прайс-кепів загрожує безпеці електропостачання в Україні наступної зими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Секретаріат Енергетичного Співтовариства проаналізував рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо перегляду цінових обмежень на енергоринку та дійшов висновку, що діючий розмір прайс-кепів створює загрозу безпеці електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт секретаріату Енергетичного Співтовариства.

В ньому зазначається, що через продовження практики регулювання цінових обмежень на рівні, значно нижчому, ніж на сусідніх ринках, очікується негативний вплив на залучення необхідних інвестицій та забезпечення достатності ресурсів на українському ринку.

"На додаток, діючий рівень цінових обмежень створює загрозу безпеці електропостачання у наступному осінньо-зимовому періоді", - підкреслили в Енергоспівтоваристві.

Водночас Енергоспівтоваристо рекомендує НКРЕКП вести подальшу лібералізацію енергоринку, щоб він передбачав вільне ціноутворення.

Нагадаємо, у кінці червня НКРЕКП встановила нові прайс-кепи електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) і балансуючому ринку.

Раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав регулятора лібералізувати ринок електроенергії та повністю відмовитися від прайс-кепів.

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