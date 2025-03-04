Розкуповуються миттєво: в "Укрзалізниці" пояснили, як встигнути придбати квитки на поїзд

Продаж проїзних документів на потяги далекого сполучення стартує о 08:00 за 20 діб до відправлення поїзда. Для цього використовується автоматизована система продажу, доступна як у квиткових касах по всій Україні, так і в інтернеті. Інформація про наявність місць постійно оновлюється, що дозволяє пасажирам оперативно орієнтуватися у ситуації.

Процес реалізації місць організовано наступним чином: спочатку відкривається продаж одного вагона кожного типу - СВ, купейного та плацкартного. Наступний вагон для продажу відкривається лише тоді, коли в уже відкритому вагоні залишається менше чотирьох вільних місць. Придбання квитків можливо здійснювати до відправлення поїзда безпосередньо зі станції.

Зазначимо, що продаж квитків доступний на всі рейси в межах України (за винятком приміських і додаткових) та на потяги міжнародного сполучення до Польщі, Молдови, Словаччини, Австрії, Угорщини та зворотно.

Для більшості потягів продаж квитків відкривається за 20 діб до відправлення о 8:00. Для рейсів до Польщі та зворотно продаж розпочинається за 20 діб о 9:00, а для рейсів до Молдови - за 10 діб о 8:00. При цьому іноді продаж може бути тимчасово закрито через коригування графіка руху.